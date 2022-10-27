Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 1,8 млн человек с начала года

Диспансеризацию в Московской области прошли более 1 840 000 человек с начала 2022 года.

«Диспансеризация проводится для выявления заболеваний, которые протекают скрытно и пока не дают о себе знать. На ранних стадиях они ещё легко поддаются лечению. В этом году впервые были выявлены заболевания сердца у 40 тыс. человек, 6 тыс. случаев сахарного диабета, а также около 2,5 тыс. злокачественных заболеваний, 70% из которых — на ранних стадиях», — заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения региона Юрий Шалягин в беседе с «Радио 1».

Он отметил, что главные группы заболеваний, которые выявляются специалистами, это сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и хронические обструктивные болезни лёгких.

«В последнее время к ним прибавилось пятое состояние, выявляемое при диспансеризации, постковидный синдром», — добавил эксперт.

Также стало известно, что в селе Ершово Тюменской области строят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, передаёт megatyumen.ru. Там будут оказывать помощь и взрослым, и детям.

Это будет седьмой за два года новый модульный ФАП в Ишимском районе. Строительство и благоустройство проходят в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.