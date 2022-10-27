В Нижегородскую область поступило ещё 400 тысяч доз вакцины от гриппа
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Всего регион получил почти 1,5 млн доз препарата.
К настоящему времени в области привились 827 тыс. человек, или 26% населения.
Садыкова также отметила, что в регионе пока не выявлен штамм коронавируса «цербер», передаёт newsnn.ru. В основном нижегородцы болеют штаммами «омикрона».
«Пока новых штаммов в Нижегородской области не обнаружено. Возможно, они появятся позже», — сказала Садыкова.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.