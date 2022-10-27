В Нижегородскую область поступило ещё 400 тысяч доз вакцины от гриппа

В Нижегородскую область поступило ещё 400 тыс. доз вакцины от гриппа, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Всего регион получил почти 1,5 млн доз препарата.

К настоящему времени в области привились 827 тыс. человек, или 26% населения.

Садыкова также отметила, что в регионе пока не выявлен штамм коронавируса «цербер», передаёт newsnn.ru. В основном нижегородцы болеют штаммами «омикрона».

«Пока новых штаммов в Нижегородской области не обнаружено. Возможно, они появятся позже», — сказала Садыкова.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.