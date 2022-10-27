Путин прокомментировал признание Западом финансирования переворота на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал финансирование западными странами произошедшего в 2014 году госпереворота на Украине.

«Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — сказал Путин.

В апреле сообщалось, что Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.