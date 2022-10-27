Объём контрактов малого бизнеса на Портале поставщиков вырос на 11,7%
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В 2022 году представители МСП подписали на портале 215 тыс. контрактов с государственными и муниципальными заказчиками из 39 регионов.
Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на малый и средний бизнес приходится большинство зарегистрированных на портале поставщиков — 90% из более чем 281 тыс. коммерческих организаций.
Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.