Доцент Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья
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«Предложение на рынке арендного жилья может ещё больше увеличиться при некоторых условиях даже на фоне снижения арендных ставок и роста инфляции», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По её словам, активность потенциальных арендаторов к весне 2023 года может восстановиться, и цены начнут расти.
Как считает Степанова, арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки и так далее.
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