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Доцент Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья.
Доцент Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Предложение на рынке арендного жилья может ещё больше увеличиться при некоторых условиях даже на фоне снижения арендных ставок и роста инфляции», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, активность потенциальных арендаторов к весне 2023 года может восстановиться, и цены начнут расти.

Как считает Степанова, арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки и так далее.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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