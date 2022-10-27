Доцент Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья.

«Предложение на рынке арендного жилья может ещё больше увеличиться при некоторых условиях даже на фоне снижения арендных ставок и роста инфляции», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, активность потенциальных арендаторов к весне 2023 года может восстановиться, и цены начнут расти.

Как считает Степанова, арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки и так далее.

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