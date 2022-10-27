Юрист Кузнецова рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров

Юрист Елена Кузнецова рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

«Неработающим пожилым людям повышают пенсии с 1 января. Обычно это происходит раз в год, но 2022-й стал особенным. Из-за высокой инфляции было принято решение повысить пенсии поэтапно. В результате сделали внеплановую прибавку с 1 июня на 10%. С 1 января планируется увеличить выплаты ещё на 4,8%», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, общее повышение страховых пенсий за год будет более 15%, что больше прогнозируемого уровня инфляции.

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