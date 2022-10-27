Исследование показало, что в России насчитывается 150 тысяч электромобилей и гибридов
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Национального агентства промышленной информации (НАПИ).
По данным экспертов, компримированный природный газ (метан) использует 132 тыс. автомобилей, пропан-бутан — 980 тыс.
Основная масса автомобилей (97,6%) использует бензин или дизель.
Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время.