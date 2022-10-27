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Исследование показало, что в России насчитывается 150 тысяч электромобилей и гибридов

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Доля электромобилей и гибридов в парке легковых автомобилей в России составляет 0,28%, или 150 тыс. единиц.
Исследование показало, что в России насчитывается 150 тысяч электромобилей и гибридов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

По данным экспертов, компримированный природный газ (метан) использует 132 тыс. автомобилей, пропан-бутан — 980 тыс.

Основная масса автомобилей (97,6%) использует бензин или дизель.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время.

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