HR-специалист Лоикова назвала пессимистический настрой ошибкой соискателя на собеседовании

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

«Бывают кандидаты, которые приходят и начинают «выливать» свой жизненный негатив на рекрутера. То есть беседа начинается со слов: «как всё плохо, как всё ужасно». HR — не психолог, к которому приходят изливать душу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ещё одна ошибка — опоздания, даже на онлайн-встречи.

Кроме того, отметила Лоикова, не стоит выглядеть неподобающим образом или вести себя бестактно и агрессивно.

«Не следует вести разговоры о политике или о каких-то вещах, из-за которых могут возникнуть разногласия. Общая тема должна быть нейтральной для того, чтобы синхронизироваться и пройтись по профессиональным темам», — уточнила эксперт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).