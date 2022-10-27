Вирусолог Викулов рассказал о преимуществах назальной вакцины от COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о преимуществах назальной вакцины от COVID-19.

«Проведение иммунизации, вакцинации от коронавирусной инфекции изначально проводилось традиционным способом. Внутримышечное введение, как у большинства вакцин. Разработки по созданию назальных вакцин были запущены, так как основное место проникновения коронавируса — это полость носа», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, воздействие на так называемый мукозальный иммунитет, иммунитет слизистых, является перспективным.

Как отметил Викулов, назальной вакциной можно привиться и после ревакцинации обычным способом.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией.