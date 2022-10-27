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Нейрофизиолог Нурисламов посоветовал переболевшим COVID-19 провести самотестирование

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Нейрофизиолог Сергей Нурисламов посоветовал переболевшим коронавирусом проводить самотестирование.

«Если вы переболели и ощущаете нарушение координации, можно продиагностировать себя, проведя тест, который используют для определения алкогольного опьянения. Поза Ромберга — когда вы стоите, ноги вместе, закрыв глаза, вытягиваете руки вперёд и достаёте до носа кончиком пальца», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также можно усложнить задачу — закрыть глаза и сделать несколько вращений вокруг своей оси, а затем провести тот же тест.

Если человек заметил серьёзное ухудшение координации, то нужно обратиться к врачу.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией.

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