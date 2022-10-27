Психоневролог Мирошник посоветовала соблюдать режим сна осенью

Психоневролог Елена Мирошник посоветовала соблюдать режим сна в осенний период.

«Осенью происходит перестройка всего организма, обостряется множество соматических заболеваний и включается так называемый физиологический механизм «зимняя спячка», который является сигналом того, что необходимо сберегать энергию и силы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в результате цикл сна и бодрствования меняется от 24 часов до 36.

Как отметила Мирошник, нужно уметь перестраиваться, не ложиться спать после полуночи, а перед сном следует дать нервной системе отдохнуть.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.