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Кардиолог Сонгуров заявил, что при повышении давления может возникнуть шум в ушах

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Кардиолог, врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров заявил, что при повышении давления может возникнуть шум в ушах.
Кардиолог Сонгуров заявил, что при повышении давления может возникнуть шум в ушах
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  • © Xesai

«При повышении артериального давления у человека могут возникнуть такие симптомы: головные боли (преимущественно в затылочной области), головокружение и шум в ушах, покраснение лица, ухудшение зрения, онемение пальцев рук и ног, общая усталость и слабость. Бывает мелькание «мушек» перед глазами», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления, и при таком состоянии есть риск осложнений.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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