В Псковской области завершил работу передвижной военкомат на границе со странами Прибалтики

Мобильный призывной пункт, который был развёрнут в Псковской области на границах России с Эстонией и Латвией, завершил свою работу.

Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались — их нет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, мобильный призывной пункт «работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра», так как очереди на границе «были в основном не из граждан России».

Ранее сообщалось, что на границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты.