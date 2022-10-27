В Псковской области завершил работу передвижной военкомат на границе со странами Прибалтики
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались — их нет», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, мобильный призывной пункт «работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра», так как очереди на границе «были в основном не из граждан России».
Ранее сообщалось, что на границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты.