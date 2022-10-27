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В Псковской области завершил работу передвижной военкомат на границе со странами Прибалтики

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Мобильный призывной пункт, который был развёрнут в Псковской области на границах России с Эстонией и Латвией, завершил свою работу.
В Псковской области завершил работу передвижной военкомат на границе со странами Прибалтики
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Он (мобильный призывной пункт) не работает, потому что с очередями мы уже разобрались — их нет», — цитирует его РИА Новости. 

По его словам, мобильный призывной пункт «работал скорее в качестве просто дополнительного фильтра», так как очереди на границе «были в основном не из граждан России».

Ранее сообщалось, что на границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты.

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