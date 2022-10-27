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«Ростелеком» опроверг разработку мобильных устройств и планшетов на системе «Аврора»

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Компания «Ростелеком» опровергла информацию о разработке мобильных устройств и планшетов на операционной системе «Аврора».
«Ростелеком» опроверг разработку мобильных устройств и планшетов на системе «Аврора»
  • Gettyimages.ru
  • © Jantakon Kokthong / EyeEm

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоператора.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о планах компании разработать три линейки смартфонов и планшетов на «Авроре» для обычных потребителей, бизнеса и госсектора.

«Ростелеком» никогда не занимался и не собирается заниматься производством мобильных устройств», — цитирует пресс-службу компании агентство. 

Отмечается, что в данный момент ведутся доработка и обсуждение основных параметров стратегии развития российской национальной мобильной среды.

3 июня президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что для решения задач по импортозамещению «тяжёлого» программного обеспечения создали ассоциацию, объединяющую такие крупнейшие российские компании, как «Ростелеком», «Росатом», РЖД, «Транснефть» и «Роскосмос».

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