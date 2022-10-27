Педиатр Калинцева назвала витамины A, В и D необходимыми для здоровья школьников

Врач-педиатр Алла Калинцева рассказала, какие витамины необходимы школьнику.

Чтобы выдерживать учебные нагрузки, а также внешкольные активности, детям необходимо сбалансированное питание, содержащее максимум витаминов и микроэлементов, отметила специалист в беседе с «Известиями».

В частности, ребёнку важно получать витамин D, так как он улучшает функцию краткосрочной памяти, состояние костей и зубов, участвует в усвоении фтора и кальция.

Витамины группы В улучшают эмоциональное состояние, а витамин А (ретинол) помогает не заболеть в период простуд, способствует укреплению зрения, ногтей, зубов, скелета, напомнила Калинцева.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.