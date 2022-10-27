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Врач Поздняков назвал правильное питание способом укрепить иммунитет осенью

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал несколько простых правил, с помощью которых можно укрепить иммунитет осенью. Среди них — полноценное питание и сон.
Врач Поздняков назвал правильное питание способом укрепить иммунитет осенью
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Полноценное питание, нормальный сон 7—8 часов ежедневно, а также избегание стресса — это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях. На работу иммунной системы влияют именно эти три фактора, всё остальное не даёт достаточно выраженного эффекта», — уточнил специалист в беседе с «Известиями».

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU дал советы по питанию в зимний период.

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