Врач Поздняков назвал правильное питание способом укрепить иммунитет осенью

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал несколько простых правил, с помощью которых можно укрепить иммунитет осенью. Среди них — полноценное питание и сон.

«Полноценное питание, нормальный сон 7—8 часов ежедневно, а также избегание стресса — это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях. На работу иммунной системы влияют именно эти три фактора, всё остальное не даёт достаточно выраженного эффекта», — уточнил специалист в беседе с «Известиями».

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU дал советы по питанию в зимний период.