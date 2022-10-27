Исследование: почти 50% сотрудников сталкивались с системой штрафов на работе

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 47% опрошенных россиян сталкивались с системами денежных штрафов в компаниях, где работали.

Как пишет «Газета.Ru», 29% опрошенных отметили, что обычно сотрудников их компании штрафовали на сумму до 1 тыс. рублей, 33% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 18% назвали сумму в 3—5 тыс. рублей, 20% — более 5 тыс. рублей.

52% респондентов заявили, что штрафы обычно применялись из-за ненадлежащего исполнения рабочих обязанностей, 45% — за опоздания, 31% — за прогулы, 24% — за недостачу и прочее.

При этом 55% опрошенных знали, что, согласно положениям Трудового кодекса, введение штрафов является прямым нарушением действующего законодательства.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты в сфере продаж и IT стали самыми востребованными на российском рынке труда.