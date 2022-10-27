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Врач Маневич назвал сосудосуживающие капли опасным средством при насморке

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Врач-оториноларинголог Игорь Маневич рассказал, что использование сосудосуживающих капель и спреев может повлечь риски для здоровья.
Врач Маневич назвал сосудосуживающие капли опасным средством при насморке
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  • © Science Photo Library

Сосудосуживающие спреи имитируют действие адреналина, который сужает сосуды, уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

Благодаря таким препаратам при насморке уменьшается отёк слизистой оболочки носа, а слизь вырабатывается меньше. Однако при постоянном использовании механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются.

«При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит — в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка», — констатировал оториноларинголог.

Ранее кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с URA.RU рассказал, что боль в животе может быть симптомом инфаркта.

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