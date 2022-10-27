Врач Кашух посоветовала людям с заболеваниями сердца быть острожными с закаливанием

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что при некоторых заболеваниях закаливание может быть опасно.

При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача, заявила она в беседе с URA.RU.

«Гипертоникам и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы подобные процедуры могут быть противопоказаны. С осторожностью нужно относиться к закаливанию и людям с аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой системы и бронхиальной астмой», — уточнила она.

По словам врача, в закаливании главное — постепенность и регулярность действий.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.