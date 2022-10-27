Узнать больше

Врач Кашух посоветовала людям с заболеваниями сердца быть острожными с закаливанием

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что при некоторых заболеваниях закаливание может быть опасно.
Врач Кашух посоветовала людям с заболеваниями сердца быть острожными с закаливанием
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача, заявила она в беседе с URA.RU.

«Гипертоникам и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы подобные процедуры могут быть противопоказаны. С осторожностью нужно относиться к закаливанию и людям с аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой системы и бронхиальной астмой», — уточнила она.

По словам врача, в закаливании главное — постепенность и регулярность действий.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить