Врач Кашух посоветовала людям с заболеваниями сердца быть острожными с закаливанием
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При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача, заявила она в беседе с URA.RU.
«Гипертоникам и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы подобные процедуры могут быть противопоказаны. С осторожностью нужно относиться к закаливанию и людям с аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой системы и бронхиальной астмой», — уточнила она.
По словам врача, в закаливании главное — постепенность и регулярность действий.
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