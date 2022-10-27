В Нижегородской области оценили ход кампании по вакцинации от COVID-19
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«Если смотреть среднероссийские показатели, то мы находимся где-то посередине. В целом же за полтора года в нашем регионе от COVID-19 привились более 2,1 млн человек. Сейчас на повестке дня — вакцинация от гриппа. Новая 4-компонентная вакцина перекрывает количество штаммов гриппа, выявленных на территории России. Я, разумеется, рекомендую всем, у кого нет противопоказаний, вовремя привиться», — сказал он в интервью ИА «Время Н».
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.