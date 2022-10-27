Узнать больше

В Нижегородской области оценили ход кампании по вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Заместитель губернатора Нижегородской области, глава местного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ходе кампании по вакцинации от коронавируса в регионе.
В Нижегородской области оценили ход кампании по вакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © praetorianphoto

«Если смотреть среднероссийские показатели, то мы находимся где-то посередине. В целом же за полтора года в нашем регионе от COVID-19 привились более 2,1 млн человек. Сейчас на повестке дня — вакцинация от гриппа. Новая 4-компонентная вакцина перекрывает количество штаммов гриппа, выявленных на территории России. Я, разумеется, рекомендую всем, у кого нет противопоказаний, вовремя привиться», — сказал он в интервью ИА «Время Н».

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить