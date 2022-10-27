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Психолог Гут рассказал, что у одиноких людей повышен уровень стресса и тревожности

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Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал, что чувство одиночества может быть серьёзной проблемой для некоторых людей.
Психолог Гут рассказал, что у одиноких людей повышен уровень стресса и тревожности
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«Риск смерти от инсульта выше среди проживающих в одиночку, чем среди живущих в паре. В нынешних реалиях у одиночек особенно часто повышается уровень стресса и тревожности», — объяснил психолог в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

В то же время Гут выразил мнение, что человек, находящийся в ладу с самим собой, не будет чувствовать дискомфорт от социальной изоляции.

«Если же человек остро ощущает своё одиночество и это причиняет ему страдание и душевные муки, тем более если его мучают тревожность, бессонница, панические атаки или апатия, можно говорить о симптоматике невроза», — уточнил специалист.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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