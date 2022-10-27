Косметолог Изель объяснил, почему косметические средства теряют эффективность

Доктор-дерматовенеролог, косметолог-трихолог Озтюрк Изель рассказал, почему проверенное косметическое средство перестаёт эффективно работать.

Одной из причин, почему косметика перестаёт помогать, может стать смена сезонов: зимой нужно пользоваться кремами с более плотной текстурой, а летом — с более лёгкой, отметил специалист в разговоре с Life.ru.

«Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом меняется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. Стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения», — сказал врач.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.