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Косметолог Изель объяснил, почему косметические средства теряют эффективность

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Доктор-дерматовенеролог, косметолог-трихолог Озтюрк Изель рассказал, почему проверенное косметическое средство перестаёт эффективно работать.
Косметолог Изель объяснил, почему косметические средства теряют эффективность
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

Одной из причин, почему косметика перестаёт помогать, может стать смена сезонов: зимой нужно пользоваться кремами с более плотной текстурой, а летом — с более лёгкой, отметил специалист в разговоре с Life.ru.

«Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом меняется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. Стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения», — сказал врач.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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