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Диетолог Бережная заявила, что людям с желчнокаменной болезнью противопоказаны сырые яйца

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны.
Диетолог Бережная заявила, что людям с желчнокаменной болезнью противопоказаны сырые яйца
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«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать — яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически не обработанные яйца — это всегда угроза сальмонеллёза», — предупредила Бережная в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU дал советы по питанию в зимний период.

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