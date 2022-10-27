Диетолог Бережная заявила, что людям с желчнокаменной болезнью противопоказаны сырые яйца

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны.

«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать — яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически не обработанные яйца — это всегда угроза сальмонеллёза», — предупредила Бережная в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU дал советы по питанию в зимний период.