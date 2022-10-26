В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 239 540. Выздоровели 234 504 жителя, в том числе 42 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю он сократился на 10%, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Прививку от гриппа сделали 35% населения региона. Вакцинация продолжается.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.