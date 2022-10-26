В столице утвердили проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Общая площадь территории, на которой запланированы работы, достигает 46,2 га.
Один из мостов свяжет пойму с Островной улицей в Крылатском, другой — с парком «Фили».
Проект также предусматривает строительство недвижимости. Общая площадь составит 150 тыс. кв. м.
Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.