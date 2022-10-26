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В Калининградской области перезахоронили останки русских воинов, погибших в сражении под Фридландом

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В Калининградской области перезахоронили останки русских воинов, погибших при сражении под Фридландом. Церемония прошла на территории городского кладбища в Правдинске.
В Калининградской области перезахоронили останки русских воинов, погибших в сражении под Фридландом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

Захоронение с останками 10 человек было найдено в марте 2014 года во время работ по прокладке газопровода на одной из улиц города.

Выяснилось, что это погибшие во Фридландском сражении 14 июня 1807 года.

В 2019 году в ответ на обращение общественников к ситуации подключились региональные власти. До перезахоронения останки хранились в Калининградском историко-художественном музее.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

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