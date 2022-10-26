Экономист Меркулина спрогнозировала рост популярности делового туризма в страны СНГ

Заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга, доктор экономических наук Ирина Меркулина спрогнозировала рост популярности делового туризма в страны СНГ.

«Деловой туризм в страны СНГ будет набирать темпы роста в связи с тем, что акцент деловых связей перемещается из зарубежных в российские регионы», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, стоит принимать во внимание и развитие традиционных и новых маршрутов в СНГ, например, если рассматривать туризм с целью отдыха или медицинскими целями, горнолыжный и пляжный туризм.

«Таким образом, в приоритете у туристов будут страны, располагающие такими туристскими ресурсами — морями, озёрами, горами, спа-центрами, медицинскими учреждениями», — добавила эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.