Иммунолог Крючков дал прогноз по ситуации с пандемией

Иммунолог Николай Крючков дал прогноз по ситуации с пандемией.

«Если в ближайшие месяцы эволюция будет продолжаться внутри «омикрон»-линии, мы вряд ли увидим какие-то серьёзные всплески», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, эксперт не исключил, что к весне может появиться представитель другой линии.

Крючков также прокомментировал ситуацию с коронавирусом за рубежом.

«В других странах полной стабилизации не произошло. Если мы смотрим по Европе, понятно, что сейчас связи резко ослабли, но, тем не менее, они есть, в том числе, через транспортные хабы. Мы видим, что сейчас там не самая благополучная ситуация в ряде стран и очередной всплеск», — сообщил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с сайтом телеканала «Москва 24» высказался о новом варианте коронавируса «цербер».