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Врач Осипов рассказал о симптомах нового варианта коронавируса «цербер»

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал о симптомах нового варианта коронавируса «цербер».
Врач Осипов рассказал о симптомах нового варианта коронавируса «цербер»
  • РИА Новости

«По симптомам «цербер» будет протекать с головной болью, иногда очень выраженной. Также характерна боль в мышцах, насморк, кашель и повышение температуры», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, каким именно штаммом заболел человек, можно выяснить только при специальном тестировании, которое не несёт информационной значимости.

«Потому что лечение COVID-19 одинаковое для всех вариантов», — пояснил Осипов.

Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что «цербер» более контагиозен.

«Клиническая картина тоже будет немного отличаться. Симптомы — сухой кашель, заложенность носа, головная и глазная боль. Отмечается ещё одна интересная симптоматика, что у привитых людей встречается повышение температуры редко», — сообщил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о новом варианте коронавируса «цербер».

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