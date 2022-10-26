Узнать больше

Сомнолог Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью после обеда

Короткая ссылка
Сомнолог-невролог Елена Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью после обеда.
Сомнолог Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью после обеда
  • Gettyimages.ru

«Первое — можно изменить время обеда. В некоторых случаях оно совпадает с периодом снижения активности в течение дня. У нас же всё зеркально, есть волны подъёма активности, а есть упадок. Если обед совпадает со снижением активности, то вероятность наступления сонливости выше», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также можно обследоваться у эндокринолога на предмет инсулинорезистентности, поскольку сонливость может возрастать, когда инсулин резко возрастает, а сахар резко падает.

Кроме того, считает Царёва, допустим кофеин и умывание холодной водой.

«Кстати, небольшая физическая нагрузка повышает пульс и температуру, что тоже снижает сонливость», — добавила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить