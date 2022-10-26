Сомнолог Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью после обеда

Сомнолог-невролог Елена Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью после обеда.

«Первое — можно изменить время обеда. В некоторых случаях оно совпадает с периодом снижения активности в течение дня. У нас же всё зеркально, есть волны подъёма активности, а есть упадок. Если обед совпадает со снижением активности, то вероятность наступления сонливости выше», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также можно обследоваться у эндокринолога на предмет инсулинорезистентности, поскольку сонливость может возрастать, когда инсулин резко возрастает, а сахар резко падает.

Кроме того, считает Царёва, допустим кофеин и умывание холодной водой.

«Кстати, небольшая физическая нагрузка повышает пульс и температуру, что тоже снижает сонливость», — добавила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.