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В Роскачестве посоветовали слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день.
В Роскачестве посоветовали слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день
  • Gettyimages.ru

«Уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110—130 дБ. Если вы каждый день по несколько часов слушаете в наушниках громкую музыку более безопасных 80 дБ, то вы попадаете в группу риска. Дело в том, что при таком режиме использования наушников серьёзно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при прослушивании музыки в наушниках в метро нужно следить, чтобы громкость мелодии не заглушала шум транспорта.

Как отметил Кузьменко, врачи-оториноларингологи особенно не рекомендуют использовать внутриканальные наушники, так как они направляют звук на барабанную перепонку.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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