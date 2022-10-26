В Роскачестве посоветовали слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день.

«Уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110—130 дБ. Если вы каждый день по несколько часов слушаете в наушниках громкую музыку более безопасных 80 дБ, то вы попадаете в группу риска. Дело в том, что при таком режиме использования наушников серьёзно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при прослушивании музыки в наушниках в метро нужно следить, чтобы громкость мелодии не заглушала шум транспорта.

Как отметил Кузьменко, врачи-оториноларингологи особенно не рекомендуют использовать внутриканальные наушники, так как они направляют звук на барабанную перепонку.

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