Врач Зяблова заявила, что неудобная обувь может вызвать боль в спине

Заместитель главврача онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова заявила, что неудобная обувь может вызвать боль в спине.

«Если говорить о долгосрочных последствиях ношения неправильной обуви, то здесь возможна деформация большого пальца, ногтей или всей стопы. Также впоследствии могут быть проблемы с нарушением осанки. Всё зависит от того, насколько обувь неправильная и насколько длительно она носится», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, неудобная обувь способна спровоцировать мигрень, чувство тяжести в ногах, причём ситуация усугубится, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов.

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