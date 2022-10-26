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Врач Зяблова заявила, что неудобная обувь может вызвать боль в спине

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Заместитель главврача онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова заявила, что неудобная обувь может вызвать боль в спине.
Врач Зяблова заявила, что неудобная обувь может вызвать боль в спине
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о долгосрочных последствиях ношения неправильной обуви, то здесь возможна деформация большого пальца, ногтей или всей стопы. Также впоследствии могут быть проблемы с нарушением осанки. Всё зависит от того, насколько обувь неправильная и насколько длительно она носится», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, неудобная обувь способна спровоцировать мигрень, чувство тяжести в ногах, причём ситуация усугубится, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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