В Центре Гамалеи заявили о планах начать исследования обновлённой вакцины от COVID-19

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о планах начать до конца года клинические исследования обновлённой вакцины от COVID-19.

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом», — приводит РИА Новости слова замдиректора центра по научной работе, академика РАН Дениса Логунова.

В сентябре Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса.

Логунов пояснил, что главное отличие мРНК-платформы в том, что она может начать борьбу с вирусом «практически стремительно, в первые полчаса».