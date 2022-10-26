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В Центре Гамалеи заявили о планах начать исследования обновлённой вакцины от COVID-19

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о планах начать до конца года клинические исследования обновлённой вакцины от COVID-19.
В Центре Гамалеи заявили о планах начать исследования обновлённой вакцины от COVID-19
  • Gettyimages.ru

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом», — приводит РИА Новости слова замдиректора центра по научной работе, академика РАН Дениса Логунова.

В сентябре Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса.

Логунов пояснил, что главное отличие мРНК-платформы в том, что она может начать борьбу с вирусом «практически стремительно, в первые полчаса».

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