В Центре Гамалеи заявили о планах начать исследования обновлённой вакцины от COVID-19
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«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом», — приводит РИА Новости слова замдиректора центра по научной работе, академика РАН Дениса Логунова.
В сентябре Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса.
Логунов пояснил, что главное отличие мРНК-платформы в том, что она может начать борьбу с вирусом «практически стремительно, в первые полчаса».