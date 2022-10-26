В Краснодарском крае премировали учителей за подготовку 100-балльников по ЕГЭ

В Краснодарском крае премировали преподавателей за подготовку 100-балльников по ЕГЭ.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В прошлом году мы приняли решение выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей учителям, которые подготовят 100-балльников по результатам ЕГЭ. В 2022 году такую премию получили 167 педагогов из 36 муниципалитетов края», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что больше всего лауреатов живут в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, а также Северском, Лабинском, Белореченском, Красноармейском, Тихорецком и Славянском районах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.