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Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики

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Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».
Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Комплексная программа в регионе, построенная на принципе «Смелость в идеях и действиях», заняла второе место по итогам очной защиты проекта. В области планируют реализовать стандарт деятельности учреждений сферы молодёжной политики.

В число регионов, получивших наибольшее количество баллов, вошла и Калининградская область, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В состав заявки вошли, например, мероприятия по предоставлению консультацион­ной поддержки и сервисов молодёжным сообществам и общественным объединениям, реализация программ поддержки молодых художников и музыкантов.

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