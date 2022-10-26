Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

Об этом сообщает volga.news.

Комплексная программа в регионе, построенная на принципе «Смелость в идеях и действиях», заняла второе место по итогам очной защиты проекта. В области планируют реализовать стандарт деятельности учреждений сферы молодёжной политики.

В число регионов, получивших наибольшее количество баллов, вошла и Калининградская область, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В состав заявки вошли, например, мероприятия по предоставлению консультацион­ной поддержки и сервисов молодёжным сообществам и общественным объединениям, реализация программ поддержки молодых художников и музыкантов.