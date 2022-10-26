Терапевт Хухрев предостерёг от спортивных нагрузок при боли в груди

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что при боли в груди лучше не заниматься самолечением и физической активностью.

Физические нагрузки во время боли в груди могут привести к инфаркту, заявил он в разговоре с «Москвой 24».

«При боли в груди нельзя системно принимать разные таблетки, потому что некоторые могут облегчить состояние, а другие — убить. Например, обезболивающие нестероидные препараты могут спровоцировать сердечный приступ, подбросить давление», — предупреждает терапевт.

Лучше обратиться к врачу, который установит причину болей и подберёт лечение, резюмировал Хухрев.

Ранее кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с URA.RU рассказал, что боль в животе может свидетельствовать об инфаркте.