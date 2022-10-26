В Краснодаре рассказали о мерах поддержки предпринимателей в 2022 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Большинство полученных средств направляют на пополнение оборотных средств либо закупку оборудования.
В настоящее время в городе работают 89 тыс. субъектов МСП и около 50 тыс. самозанятых.
Тем временем центр «Мой бизнес» приглашает самозанятых Приморского края во Владивосток, где 10 ноября состоится конференция «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела», передаёт zr.media.
Будет работать четыре тематические площадки — «Бьюти-индустрия: тренды и возможности», «Продвижение и развитие своего дела: ключевые точки внимания», «Эксперт в своём деле: инструменты продвижения в мягких нишах», «Безопасность и возможности».
Ранее сообщалось, что в Московской области объявили итоги конкурса грантов для малого и среднего бизнеса. Поддержку получат более 300 предпринимателей.