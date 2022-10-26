Адвокат Некрасов рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что это может привести к росту числа мошеннических случаев.

«Например, даже без скана паспорта на людей получают микрозаймы (огромные суммы с учётом процентов) и истребуют их официально через суд и приставов», — пояснил эксперт.

По его словам, в таких случаях доказать свою правоту сложно.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.