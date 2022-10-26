Узнать больше

Адвокат Некрасов рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных

Короткая ссылка
Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных.
Адвокат Некрасов рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что это может привести к росту числа мошеннических случаев.

«Например, даже без скана паспорта на людей получают микрозаймы (огромные суммы с учётом процентов) и истребуют их официально через суд и приставов», — пояснил эксперт.

По его словам, в таких случаях доказать свою правоту сложно.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить