Узнать больше

Терапевт Светлаков перечислил противопоказания для вакцинации от гриппа

Короткая ссылка
Врач-терапевт первой категории, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Вячеслав Светлаков рассказал, можно ли делать прививку от гриппа в период плохого самочувствия.
Терапевт Светлаков перечислил противопоказания для вакцинации от гриппа
  • Gettyimages.ru

Постоянным противопоказанием к вакцинации против гриппа является наличие у человека аллергической реакции, которая возникает на белок куриных яиц и проявляется в виде анафилактического шока или отёка Квинке, подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Временным противопоказанием к вакцинации считается острое заболевание или обострение хронического заболевания, отметил врач.

Светлаков добавил, что при отсутствии у человека существенных противопоказаний к вакцинации плохое самочувствие не всегда является основанием для переноса процедуры.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить