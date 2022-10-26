Терапевт Светлаков перечислил противопоказания для вакцинации от гриппа
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Постоянным противопоказанием к вакцинации против гриппа является наличие у человека аллергической реакции, которая возникает на белок куриных яиц и проявляется в виде анафилактического шока или отёка Квинке, подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Временным противопоказанием к вакцинации считается острое заболевание или обострение хронического заболевания, отметил врач.
Светлаков добавил, что при отсутствии у человека существенных противопоказаний к вакцинации плохое самочувствие не всегда является основанием для переноса процедуры.
Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.