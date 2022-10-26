Терапевт Светлаков перечислил противопоказания для вакцинации от гриппа

Врач-терапевт первой категории, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Вячеслав Светлаков рассказал, можно ли делать прививку от гриппа в период плохого самочувствия.

Постоянным противопоказанием к вакцинации против гриппа является наличие у человека аллергической реакции, которая возникает на белок куриных яиц и проявляется в виде анафилактического шока или отёка Квинке, подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Временным противопоказанием к вакцинации считается острое заболевание или обострение хронического заболевания, отметил врач.

Светлаков добавил, что при отсутствии у человека существенных противопоказаний к вакцинации плохое самочувствие не всегда является основанием для переноса процедуры.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.