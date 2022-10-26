Педиатр Одинаева призвала не оставлять детей в ванне без присмотра

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева призвала не оставлять детей в ванне без присмотра.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Одинаева, важно, чтобы игрушки не попали в рот и не перекрыли дыхательные пути ребёнка.

«Также не забудьте убрать стеклянные предметы и всё, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — сказала педиатр.

По её словам, на дно ванны нужно постелить нескользящий коврик.

«Также не стоит наливать ванну доверху. Ребёнок должен сидеть по грудь. Не забывайте, что купание в ванне и закаливание — разные вещи. Контролируйте температуру воды. Если вода остынет и ребёнку станет некомфортно, он может попытаться самостоятельно выбраться из ванны», — сообщила Одинаева.

Ранее, как сообщала газета «Известия», врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает довольно легко, поэтому обрабатывать высыпания зелёнкой необязательно.