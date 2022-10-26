Трихолог Гусеинова: дефицит микроэлементов может приводить к выпадению волос осенью

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог Эльвира Гусеинова рассказала о причинах выпадения волос в холодное время года.

С наступлением осени многие сталкиваются с проблемой выпадения волос, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

«Это может быть связано с несбалансированным питанием и дефицитом микроэлементов (особенно меди, марганца, селена и цинка), с нарушением сна, так как гормон мелатонин имеет влияние на рост волос, с резкой стрессовой ситуацией, а также некоторыми хроническими и вирусными заболеваниями», — объяснила врач.

По её словам, если волосы выпадают на протяжении трёх месяцев, это может являться первым проявлением какого-либо заболевания. Стоит обратиться к врачу-трихологу для проведения анализов и подбора лечения, резюмировала Гусеинова.

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