Аналитики сообщили, что спрос на услуги автонянь в России увеличился на 36%

В пресс-службе платформы «Авито Услуги» сообщили, что в третьем квартале 2022 года, по сравнению со вторым кварталом, россияне стали на 32% чаще искать нянь для своих детей. Особенно активно они обращались за услугами автонянь (+36%).

Как пишет РИАМО, автоняни — это специалисты, которые довозят детей до пункта назначения и привозят их обратно домой. Обычно автоняня перевозит 5—10 детей в неделю. Она также может перевозить нескольких детей.

Отмечается, что средняя цена за часовую поездку автоняни по всей стране составила 330 рублей. За то, чтобы исполнитель довёз ребёнка, например, на занятие и подождал его, необходимо доплатить около 400 рублей за час ожидания.

При выборе автоняни нужно среди прочего учитывать наличие безаварийного стажа вождения (не менее 5 лет), отметили в пресс-службе «Авито Услуги».

Ранее главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев в беседе с изданием «Вести Подмосковья» призвал соблюдать правила перевозки детей в автотранспорте.