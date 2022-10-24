В Ставропольском крае утвердили проект регионального бюджета
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Краевой бюджет будущего года — устойчивый и социально ориентированный, мы также не отказываемся от реализации планов развития. В 2023 году продолжаем работать в рамках национальных проектов и региональных программ в здравоохранении и образовании, будем строить и модернизировать важные для людей объекты», — заявил глава региона Владимир Владимиров.
В крае сохраняются все принятые на региональном уровне меры соцподдержки.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья.