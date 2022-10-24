В Ставропольском крае утвердили проект регионального бюджета

Власти Ставропольского края утвердили проект регионального бюджета на 2023 год и на плановый период до 2025 года.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Краевой бюджет будущего года — устойчивый и социально ориентированный, мы также не отказываемся от реализации планов развития. В 2023 году продолжаем работать в рамках национальных проектов и региональных программ в здравоохранении и образовании, будем строить и модернизировать важные для людей объекты», — заявил глава региона Владимир Владимиров.

В крае сохраняются все принятые на региональном уровне меры соцподдержки.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья.