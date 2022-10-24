В SuperJob дали советы женщинам с детьми по подготовке к собеседованию

Руководитель по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова дала советы женщинам с детьми по подготовке к собеседованию.

«Личные вопросы задавали всегда. Во всём есть своя мораль. Нужно понять, какой вопрос и почему вам задают. Если у девушки спрашивают, есть ли у неё дети, скорее всего, просто опасаются, что с маленьким ребёнком будет некому сидеть и сотрудник будет часто не выходить на работу. Нужно минимизировать опасения работодателя и дать понять, что вам могут помочь родственники посидеть с ребёнком», — заявила Никифорова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, можно понять и вопросы о замужестве.

Как отметила Никифорова, работодатель может не хотеть повторения каких-то предыдущих случаев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).