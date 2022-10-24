Рособрнадзор заявил о планах отказа от доставки материалов в пункты ЕГЭ на CD-дисках

Рособрнадзор заявил о планах отказа от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ на CD-дисках.

Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского. Сообщение приводит РИА Новости.

В сообщении говорится, что, как рассказал Круглинский, в 2023 году «планируется полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках».

Отмечается, что во все российские субъекты экзаменационные материалы ЕГЭ будут передавать с помощью интернета.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что введение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм итоговой аттестации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возможно после перехода на российские стандарты обучения.