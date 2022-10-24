Рособрнадзор заявил о планах отказа от доставки материалов в пункты ЕГЭ на CD-дисках
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Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского. Сообщение приводит РИА Новости.
В сообщении говорится, что, как рассказал Круглинский, в 2023 году «планируется полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках».
Отмечается, что во все российские субъекты экзаменационные материалы ЕГЭ будут передавать с помощью интернета.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что введение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм итоговой аттестации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возможно после перехода на российские стандарты обучения.