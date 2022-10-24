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В домах ЦАО, СЗАО и ЮВАО Москвы установят постаматы

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В жилых домах трёх округов Москвы появятся городские постаматы. Нововведение коснётся жильцов домов в ЦАО, СЗАО и ЮВАО.
В домах ЦАО, СЗАО и ЮВАО Москвы установят постаматы
  • РИА Новости

Это первый этап проекта «Московский постамат», передаёт НТВ.

Он избавит горожан от необходимости ждать курьеров или искать ближайшие пункты выдачи заказов. Вместо этого можно будет просто забрать заказ из постамата в подъезде дома.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин выразил мнение, что услуга будет востребована как жителями, так и бизнесом.

К 2025 году власти рассчитывают установить в столице около 10 тыс. постаматов.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.

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