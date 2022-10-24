В домах ЦАО, СЗАО и ЮВАО Москвы установят постаматы

В жилых домах трёх округов Москвы появятся городские постаматы. Нововведение коснётся жильцов домов в ЦАО, СЗАО и ЮВАО.

Это первый этап проекта «Московский постамат», передаёт НТВ.

Он избавит горожан от необходимости ждать курьеров или искать ближайшие пункты выдачи заказов. Вместо этого можно будет просто забрать заказ из постамата в подъезде дома.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин выразил мнение, что услуга будет востребована как жителями, так и бизнесом.

К 2025 году власти рассчитывают установить в столице около 10 тыс. постаматов.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.