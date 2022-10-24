Дерматолог Вертиева назвала нехватку витаминов одной из причин растрескавшихся губ

Врач-дерматолог, косметолог, онкодерматолог кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева рассказала, почему могут трескаться губы.

«Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания: например, атопического дерматита, так называемого хейлита», — сообщила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

Если растрескивание губ не проходит само, необходимо обратиться к дерматологу, заключила специалист.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.