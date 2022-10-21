Губернатор Нижегородской области уволил директора МФЦ в Павлове за подставного гостя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уволил директора многофункционального центра (МФЦ) в Павлове за подставного гостя, которым оказался её собственный муж.

Как написал губернатор в своём Telegram, он посетил павловский МФЦ, чтобы пообщаться с его посетителями и оценить его работу, однако потом выяснилось, что одним из гостей центра был муж руководительницы данного МФЦ.

«Хотел посмотреть в местном МФЦ на условия в целом и услышать от реальных посетителей отзывы на работу отделения. Позже павловчане в соцсетях рассказали о подставном госте во время моего визита. Им оказался муж руководителя этого МФЦ. Сегодня принято решение о её увольнении», — сказал Никитин.

Как отметил губернатор, он в жизни и работе ненавидит ложь и «потёмкинские деревни» и «с такими людьми» работать не будет.