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В Башкирии возбудили уголовные дела против двух мужчин за попытку поджечь военкоматы

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Пресс-служба управления ФСБ России по Башкирии сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух местных жителей, которые пытались поджечь здания двух военкоматов.
В Башкирии возбудили уголовные дела против двух мужчин за попытку поджечь военкоматы
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, 26 сентября житель села Исянгулово 1983 года рождения бросил бутылку с зажигательной смесью в здание с административными помещениями, среди которых находился призывной пункт военного комиссариата.

В материале также сообщается, что житель села Архангельское 2004 года рождения разбил окно в помещении военно-учётного стола администрации Архангельского сельского совета. Он разлил горючую жидкость внутри помещения, из-за чего случился пожар и имуществу был нанесён значительный ущерб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

14 октября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане мужчину, планировавшего под давлением украинских спецслужб, угрожавших навредить его сыну, поджечь военкомат в Махачкале.

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