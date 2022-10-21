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Более 400 тысяч москвичей за десять лет поучаствовали в программах развития малого бизнеса в столице

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Свыше 400 тыс. москвичей приняли участие в образовательных программах столицы для малого бизнеса за минувшие десять лет. Для предпринимателей было проведено более 11 тыс. вебинаров, тренингов и других мероприятий.
Более 400 тысяч москвичей за десять лет поучаствовали в программах развития малого бизнеса в столице
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«После повышения деловых компетенций и навыков многие открыли своё дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сегодняшний день малому бизнесу предлагается более 10 программ обучения.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.

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